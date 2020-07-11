Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/444d0c82-c34e-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За прошедшие сутки среди российских регионов прирост случаев коронавируса не был выявлен в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп был зафиксирован в Москве и Подмосковье (0,3%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ (0%); Москва, Московская область (0,3%); Республика Северная Осетия, Чеченская Республика (0,4%); Калининградская область (0,5%); Рязанская, Пензенская, Костромская области, Республика Дагестан (0,6%), — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Отмечается, что у 1766 (26,7%) новых выявленных заражённых течение болезни проходит без клинических симптомов. В оперштабе отметили, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 720 547 россиян. Также отмечается, что за последние 24 часа в РФ скончались 188 человек с COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек.

Во всём мире COVID-19 уже заразились более 12,4 млн человек, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.