Операторы заявили о растущей проблеме срезания линий связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи столкнулись с проблемой со срезанными линиями, заявил на форуме MUSE советник по вопросам госрегулирования оператора «Интерсвязь» из Челябинска Дмитрий Чудиновских. Речь идет о линиях на опорах ЛЭП, которые соединяют узлы связи с пользовательским оборудованием, сообщает РБК.

Обычно через такие линии подключают к интернету абонентов в секторе индивидуальной жилищной застройки. Глава ассоциации «Ростелесеть», которая объединяет 170 региональных компаний связи Олег Грищенко пояснил, что «Россети» ранее взимали с оператора плату за использование опоры. Сейчас компания требует оплату за каждый кабель. По его словам, вместе с операторской линией связи на одной опоре могут размещаться еще восемь — десять линий, которые принадлежат абонентам, но оплату за них«Россети» требуют с операторов.

«Ростелесеть» подготовила пакет документов с изменениями в п. 6 ст. 6 закона «О связи», чтобы придать официальный статус абонентским линиям и решить проблему с ними. Ассоциация планирует направить инициативу в комитет Госдумы по информационной политике и Минцифры в ближайшее время.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что оператор связи МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Это должно произойти не позднее 30 июня 2025 года. В ФАС отметили, что МТС был последним оператором, который сохранял дополнительную абонентскую плату на полуострове. Теперь туристы смогут расходовать минуты, СМС и гигабайты согласно стандартному тарифному плану.