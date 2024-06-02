Операторы FPV-дронов уничтожили бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса интенсивно уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Для поражения они используют не только базовые модели беспилотников-камикадзе, но и новые модернизированные варианты.

Поражение ударным FPV-дроном одной из боевых бронированных машин ВСУ, замаскированной в лесополосе, подтвердили кадры объективного видеоконтроля, — говорится в сообщении военного ведомства.

Эксперты объяснили, что мощность и грузоподъемность улучшенных моделей дронов позволяет сбрасывать на противника легкие и тяжелые боеприпасы, даже крупнокалиберные мины. В особых погодных условиях для повышения мобильности расчеты операторов дронов работают на квадроциклах.

Ранее начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о срыве попытки усиления передовых позиций ВСУ. По его данным, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 120 солдат противника, бронемашины и гаубицы в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя.

В конце мая стало известно, что потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 395 военнослужащих. Также были ликвидированы 11 бронированных машин. Среди них бронетранспортер США М113 и французская самоходная артустановка «Цезарь».