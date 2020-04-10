Операторам по обращению с отходами дадут субсидию от выручки из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/8169375e-7b3b-11ea-9e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство в связи с распространением коронавируса примет антикризисные меры для региональных операторов, которые занимаются вывозом мусора, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктора Абрамченко.

Там уточнили, что операторам предоставят 20% от их выручки в ближайшие три месяца из-за увеличения объёма коммунальных отходов.

В пресс-службе также подтвердили сообщение о том, что данную меру поддержки планируется реализовать за счёт средств, предусмотренных в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» на 2020 год, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее члены Совфеда разработали проект закона, содержащий норму о том, что у коммунальных​ служб должен быть доступ к персональным данным россиян. Председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов пояснил, что это необходимо для того, чтобы начисления за вывоз отходов по всей стране производились единообразно — по количеству проживающих людей.