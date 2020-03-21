https://static.news.ru/photo/4d75f702-6c59-11ea-86af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все 35 пациентов, заболевшие новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявили в областном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заболевшие находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех удовлетворительное, — говорится в сообщении Мособлштаба в Telegram-канале.

Один человек был выписан.

Все лица, контактировавшие с заболевшими, находятся на карантине, за ними ведётся медицинское наблюдение.

NEWS.ru сообщал, что стимулирующие выплаты за «особые условия труда и дополнительную нагрузку» получат врачи, младший и средний медперсонал в период борьбы с коронавирусом в Подмосковье. Выплаты будут добавлены за фактически отработанное время начиная с 14 февраля 2020 года из расчёта «месячной нормы часов на одну занятую ставку».

В настоящий момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье заболели 35 человек.