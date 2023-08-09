Оперативники допросили гендиректора компании «ПироРос» в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики работают с генеральным директором компании «ПироРос» в Сергиевом Посаде Сергеем Чанкаевым, на складе которой ранее прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчину уже допросили.

На опубликованных кадрах видно, как Чанкаев уходит с места происшествия вместе с оперативниками. Уточняется, что обвинения на данный момент не предъявлены.

В результате взрыва в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, пострадали 52 человека. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, у некоторых из них легкая контузия и ожоги. Также известно о нескольких тяжелых пациентах, они находятся в реанимации.

Ранее Воробьев также рассказал, что на заводе уже давно производят пиротехнику. По его словам, никакого отношения к оптике и механике предприятие не имеет. В настоящий момент продолжается разбор завалов. Версия об атаке беспилотника не подтверждена, добавил губернатор.

Telegram-канал Baza сообщал, что следователи рассматривают разные версии причин взрыва. Наравне с другими предположениями прорабатывается диверсия, говорится в публикации.

Следственный комитет РФ тем временем возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.