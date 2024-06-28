Операция по спасению утят из канализации в Томске попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске девушки спустились в канализацию, чтобы спасти семью утят, кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. Неравнодушные горожанки узнали из соцсетей, что птицы провалились в люк и не могут выбраться самостоятельно.

Девушки выехали на место, поддели люк ломом и вызволили пернатых. Всех малышей и маму-утку отвезли на Белое озеро.

Накануне в Москве мотоциклисты остановили поток машин, чтобы спасти утку и четырех утят. Инцидент произошел на МКАД. Пернатые спасаться не хотели и пытались убежать под колеса машин. На кадрах видно, как водоплавающие бегут, прижимаясь к краю проезжей части, огороженной бетонным бордюром. В какой-то момент на трассе остановились мотоциклисты, перекрывшие поток машин. Утки были спасены.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России достали утят из колодца. Во время операции по вызволению птиц рядом бегала обеспокоенная мама-утка. Спасателей вызвали неравнодушные местные жители. Сотрудники МЧС спустились в канализационный колодец и достали четырех птенцов.

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что гуляющих по улицам города утят лучше не трогать, потому что это стресс и для птенцов, и для их матери. По его словам, мама-утка может вступиться за потомство и ущипнуть человека.