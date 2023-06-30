Опекуншу погибшего мальчика в Екатеринбурге отправили в СИЗО Опекун погибшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге арестована на два месяца

Фото: СК РФ

В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца опекуна погибшего шестилетнего мальчика Далера Веронику Наумову. Женщина пробудет в СИЗО как минимум до 26 августа, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, - сообщили в прокуратуре.

Ребенок, которого три дня продолжали искать более тысячи людей в Екатеринбурге, был найден мертвым. Тело обнаружили в спортивной сумке, которая лежала в гараже в 300 метрах от дома, где проживал мальчик. Горожане организовали там стихийный мемориал, с самого утра 29 июня люди начали приносить к дому игрушки и цветы. Среди пришедших была женщина, которая лично знала опекуншу. Она сообщила E1.ru, что Далер был добрым и игривым, при этом Наумова «рассказывала каждому встречному, что он якобы больной». Люди оставляли послания Далеру на стене дома, много надписей появилось и на двери квартиры, но эти «послания» в основном адресованы Наумовой и ее мужу, отмечает издание.

Наумовой предъявили обвинения по уголовным статьям об убийстве малолетнего, истязании ребенка и мошенничестве. По словам источника «КП — Екатеринбург» в правоохранительных органах, свидетели утверждают, что не видели Далера с декабря, при этом Наумова заявила о пропаже ребенка только 26 июня. Все это время она продолжала получать пособие, ей исправно начисляли по 11 тысяч рублей в месяц, таким образом, она получила 66 тысяч рублей за полгода, когда мальчика, предположительно, уже не было в живых.

Прокуратура Чкаловского района проверила детский сад, куда ходил мальчик. По данным ведомства, там игнорировали регулярные пропуски Далера с января 2023 года. Опрошены воспитатели и медработник, рассказавшие, что в период, когда мальчик еще посещал детский сад, у него замечали телесные повреждения. На предмет проверки условий проживания и отношений родителей с опекунами также опросили сотрудников попечительского органа. Запрошены личные дела всех детей, взятых под опеку Наумовой, у которой помимо Далера было еще два приемных ребенка.

Ранее в СК заявили, что смерть ребенка, как предварительно уставлено, наступила несколько месяцев назад.