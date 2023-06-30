Опекунша погибшего мальчика обманывала его родного отца Опекунша погибшего мальчика в Екатеринбурге обманывала его родного отца, отправляя старые фото ребенка

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Далера Вероника Наумова обманывала его родного отца, который находился в тюрьме, отправляя ему старые фотографии ребенка уже после того, как тот был мертв. Как рассказал «Пятому каналу» двоюродный брат мальчика, в течении шести месяцев подозреваемая заверяла мужчину, что с Далером все в порядке.

Отец погибшего мальчика на данный момент находится в тюрьме, но рассчитывает выйти по УДО. Кроме того, он надеется, что сможет поприсутствовать на похоронах.

Он ждет, чтобы его выпустили, чтобы хотя бы в похоронах участвовать, — рассказал собеседник издания.

Следственное управление СКР по Свердловской области сообщило, что утром 29 июня в Екатеринбурге обнаружили тело шестилетнего мальчика, об исчезновении которого стало известно в понедельник. По данным следствия, ребенок был мертв несколько месяцев.

Суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал опекуншу погибшего. Женщина пробудет в СИЗО как минимум до 26 августа. Подозреваемой предъявили обвинения по уголовным статьям об убийстве малолетнего, истязании ребенка и мошенничестве. Запрошены личные дела всех детей, взятых под опеку Наумовой, у которой помимо Далера было еще два приемных ребенка.