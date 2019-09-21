Жителей Приморского края предупредили о приближении тайфуна «Тапа», который движется в сторону российского региона из Японии.
В пресс-службе регионального МЧС
Стихия может размыть некоторые дороги, а также не исключаются аварии на линиях электропередач (ЛЭП).
Ожидается, что эпицентр тайфуна придётся на Артёмовский, Дальнегорский, Партизанский и Находкинский городские округа.
В ночь на 24 сентября волны в районе острова Аскольд и мыса Поворотный могут достигать в высоту четырёх метров. Порывы ветра составят 28 метров в секунду.
Ранее News.ru писал о том, что дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана. По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков.