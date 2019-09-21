https://static.news.ru/photo/27e03f56-dcef-11e9-995b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

Жителей Приморского края предупредили о приближении тайфуна «Тапа», который движется в сторону российского региона из Японии.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили , что 23 и 24 сентября будет действовать штормовое предупреждение.

Стихия может размыть некоторые дороги, а также не исключаются аварии на линиях электропередач (ЛЭП).

Ожидается, что эпицентр тайфуна придётся на Артёмовский, Дальнегорский, Партизанский и Находкинский городские округа.

В ночь на 24 сентября волны в районе острова Аскольд и мыса Поворотный могут достигать в высоту четырёх метров. Порывы ветра составят 28 метров в секунду.

Ранее News.ru писал о том, что дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана. По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков.