Опасность выхода рек из берегов сохраняется в Сочи Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов из-за дождей

Фото: Леся Полякова/РИА Новости

Уровень воды в реках на территории Сочи может подняться до опасных отметок, сообщили в пресс-службе городской администрации. Власти предупредили, что риск сохранится до окончания воскресенья, 5 мая. Согласно прогнозам синоптиков, в Сочи ожидается гроза и сильный ветер.

В Сочи прогнозируется подъем уровня воды в реках. В соответствии со штормовым предупреждением синоптиков с 10:00 до 12:00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок, — говорится в публикации.

На территории Сочи действует оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений. По поручению главы города все службы переведены на усиленным режим работы. Местным жителям и туристам рекомендуется отдыхать вдали от водоемов.

Ранее пресс-служба администрации Кургана сообщила о снижении уровня воды в реке Тобол на 13 сантиметров за сутки. Он опустился до 799 сантиметров. Опасной для Тобола в Кургане считается отметка в 850 сантиметров.

Также ранее СМИ сообщали о мощном наводнении в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 29 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести.