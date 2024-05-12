Опасность воздушной атаки объявили в российском регионе Артамонов: режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал граждан следить за актуальной информацией из официальных источников.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа», — подчеркнул глава региона.

Ранее на территории Белгорода и Белгородского района также запустили сирену ракетной опасности, о чем написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обратился к местным жителям с призывом укрыться в безопасных помещениях, добавив, что нужно уйти с улиц.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что три человека погибли и еще 11 пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания республики. Удар пришелся по ресторану «Парадиз». Жертвами атаки украинских военных стали сотрудница ресторана и двое посетителей, констатировал губернатор.

Кроме того, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко предупреждала об увеличении до четырех человек количества жертв обстрела ВСУ кассетными бомбами по нефтебазе в Ровеньках, зафиксированном 10 мая. Всего в результате атаки пострадали 11 человек.