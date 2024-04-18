Опасность ракетной атаки нависла над российским регионом Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района звучит сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глав региона.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО «Vampire» по Белгородской области. По информации ведомства, атака была пресечена около 23:00 мск, 17 апреля. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было. При атаке в одном частном домовладении оказалась пробита крыша навеса и повреждено крыльцо, уточнил Гладков.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаки региона беспилотниками. Он призывал местное население соблюдать спокойствие и следить за сообщениями на официальных каналах правительства и МЧС.