Опасность атаки БПЛА второй раз за сутки объявили в Воронежской области Губернатор Воронежской области объявил об опасности атаки БПЛА в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области второй раз за сутки объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Он призвал жителей быть готовыми перейти в комнату без окон или укрыться в зданиях, подземных переходах и парковках при нахождении на улице.

Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал Гусев.

Почти одновременно опасность атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей быть бдительными.

Ранее опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявляли в ночь на 13 марта. Утром Гусев сообщал, что за ночь над территорией региона были сбиты более 30 беспилотников. Отбой режима опасности объявили около 15:00 мск, спустя примерно 13 часов после введения.

В связи с угрозой налета дронов в Новоусманском районе Воронежской области были отменены все массовые мероприятия на открытых пространствах. Гулянья на Масленицу также отменили в городе Россоши, поселке Панино и Бутурлиновском районе.

12 марта в Воронежской области помимо угрозы атаки БПЛА также была объявлена ракетная опасность. Она действовала около 30 минут.