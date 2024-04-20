Опасность атаки БПЛА отменена в трех российских регионах Опасность атаки БПЛА миновала в Белгородской, Курской и Воронежской областях

Фото: AFLO/Global Look Press

Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Уточняется, что ГУ МЧС по Белгородской области отменило сигнал, запущенный 19 апреля в 20:56 мск.

При этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека погибли в селе из-за атаки БПЛА. А глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об отмене опасности, жителей региона предупреждали о возможности атак 19 апреля в 21:30 мск.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев информировал, что в Воронеже прогремел взрыв. По его данным, над одним из районов в небо поднялся густой столб дыма, начался сильный пожар, но какой объект загорелся — не говорилось. Власти и Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Telegram-канал BRIEF предположил, что причиной взрыва стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области. Губернатор Гладков заявлял, что при атаке БПЛА погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из загоревшегося при ударе дома.