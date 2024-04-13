Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В спасательном ведомстве также призвали граждан быть бдительными.

Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

13 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив БПЛА самолетного типа. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

До этого военное ведомство сообщило о еще одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область утром 13 апреля. Тогда средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск.

12 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. По словам губернатора, при атаке Вооруженных сил Украины никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.