Онколог раскрыл, как россиянин победил рак печени в IV стадии Житель Подольска смог победить рак печени в запущенной IV стадии

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Житель Подольска смог победить рак печени в запущенной IV стадии после трехлетней борьбы, заявил NEWS.ru заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Подольской больницы Тимур Ибрагимов. По его словам, 59-летний мужчина впервые поступил в больницу с этой проблемой в 2020 году. Врачам удалось стабилизировать размер метастатических очагов, а затем вылечить их методом химиотерапии.

Ибрагимов отметил, что пациент поступил в больницу в 2020 году с разрывом опухоли толстой кишки. Врачам удалось удалить ее, однако позднее были обнаружены метастазы в печени. Их размер удалось стабилизировать. В 2022 году специалисты провели лечение метастазов в печени с помощью химиотерапии, препараты вводились непосредственно в очаги. В 2023 году был удален один из метастазов, при этом злокачественного роста опухолей обнаружено не было.

Заключительным этапом был применен метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями, — уточнил Ибрагимов.

Благодаря радиочастотной абляции патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели еще два курса химиотерапии и удалили последний очаг в печени. В настоящее время мужчина находится в состоянии ремиссии.

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