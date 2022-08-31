Онкобольным Калининградской области выделят 350 млн рублей на медпрепараты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Калининградской области получит дополнительно 350 млн рублей на закупку медицинских препаратов для льготных категорий граждан, в том числе онкобольных. Деньги выделены для пациентов, которые лечатся амбулаторно, пишет АБН со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Антона Алиханова.

Полученные средства пойдут также на проведение химиотерапии онкопациентам, сообщил глава области. Эта мера позволит гарантировать жителям бесплатное и бесперебойное обеспечение необходимыми лекарствами, включая дорогостоящий сегмент.

Более того, Алиханов дал обещание расширить возможности региональной фармкомпании для закупки наиболее универсального перечня необходимых препаратов.

Кандидат биологических наук Александр Малоголовкин ранее рассказал, что в России начали разрабатывать новые подходы к лечению раковых опухолей. По его словам, в Сеченовском университете организована лаборатория для создания препаратов, лечащих онкологические и наследственные заболевания. С помощью новых подходов возможно увеличение количества положительно отвечающих на химио- и иммунотерапию пациентов до 70–80%. Основными инструментами исследований являются вирусы, которые безобидны для человека.