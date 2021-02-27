Омбудсмен Владимирской области оценила колонию, куда этапировали Навального

https://static.news.ru/photo/ddde005a-7900-11eb-a25f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области (омбудсмен) Людмила Романова дала положительную оценку колонии № 2 в Покрове, где, предположительно, начнёт отбывать наказание оппозиционер Алексей Навальный.

Она (ИК-2. — NEWS.ru) не впереди всех учреждений по жалобам, я там была неоднократно. В принципе, острых жалоб за последние 4-5 лет ко мне не поступало. На противоправные действия сотрудников жалоб там наименьшее количество, — цитирует её ТАСС.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан отметил, что представители ОНК проверят условия содержания фигуранта, если он действительно будет отбывать наказание в Покрове. В колонии № 2 отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. По словам Романовой, последние жалобы от осуждённых данной колонии приходили именно от него.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов прокомментировал информацию о переводе оппозиционера Алексея Навального во владимирскую колонию. По его словам, ИК-2 — жёсткое заведение, где «даже не работает ФСИН-письмо». Он выразил надежду, что политику не придётся отбывать в этой колонии весь срок. Он пообещал в ближайшее время рассказать о планах по борьбе за освобождение Навального.

Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.