ОНК Белгородской области готова оказать помощь Ефремову

https://static.news.ru/photo/d27ba7b6-20eb-11eb-a139-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

В случае если осуждённому за смертельное ДТП актёру Михаилу Ефремову понадобится помощь во время пребывания в колонии в Белгородской области, местная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) готова отреагировать. Об этом заявила председатель белгородской ОНК Наталья Сокольская.

Ранее стало известно, что Ефремов был этапирован в колонию в Белгородской области. Сокольская отметила, что ОНК рассматривает каждую жалобу осуждённых.

У меня нет официальной информации. Но если он действительно будет этапирован в одну из колоний Белгородской области, он будет знать о том, что у него есть возможность обратиться в Общественную наблюдательную комиссию, потому что в каждом учреждении размещена эта информация на стендах и в этом случае будет реакция комиссии, — приводит слова Сокольской РИА Новости.

Смертельное ДТП с участием Ефремова, находившегося за рулём в нетрезвом состоянии, произошло вечером 8 июня в Москве. Жертвой аварии стал водитель-курьер Сергей Захаров. Ефремов был осуждён на 8 лет лишения свободы, позднее Мосгорсуд смягчил приговор и назначил актёру 7,5 года заключения.

NEWS.ru сообщал, что приговор по делу Ефремова прокомментировал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он заявил, что «истина восторжествовала».