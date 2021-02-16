Онищенко заявил об уже сформированном иммунитете к COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/c279655c-704f-11eb-81d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популяционный иммунитет к коронавирусу у жителей столицы уже сформировался за счёт переболевших и вакцинированных. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. В Москве во всяком случае он уже точно есть. Москва демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет, — цитирует РИА Новости Онищенко.

По его данным, в столице COVID-19 перенесли около 900 тысяч человек, привились от коронавируса более 500 тысяч москвичей. Кроме того, по словам Онищенко, в городе проживают те, у кого не был диагностирован COVID-19, но они приобрели иммунитет.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова высказалась о снятии ограничений в стране, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что они не могут быть сняты полностью до формирования коллективного иммунитета. Голикова заявила о необходимости привить 68,6 млн человек, без учёта граждан, которые уже переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет.

Вместе с тем, по её словам, хотя суточные показатели заболеваемости в регионах сильно дифференцированы, в целом ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Голикова прокомментировала также уровень смертности в стране — за 2020 год показатель вырос на 17,9%. Вице-премьер пояснила, что это «избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от коронавируса.