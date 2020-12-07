Онищенко предложил компромисс для петербургских рестораторов

https://static.news.ru/photo/19f3f9f2-393a-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом. Такую идею высказал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ответ на известие о создании петербургской «Карты сопротивления», на которой обозначены заведения, владельцы которых намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург — второй по количеству заболевших город. Так что там наберётся много народу встречать Новый год в ресторанах — им можно встречать, — сказал РИА Новости Онищенко.

Также, по его словам, в рестораны можно будет пускать тех, кто сделал прививку от коронавируса. Онищенко призвал петербургских рестораторов «не артачиться и не лезть на рожон» и пообещал сделать «всё для того, чтобы помочь им восстановиться».

Давайте успокоимся, сделаем всё для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто. А рестораны пусть открывают, только при одном условии — переболевших туда приглашают, — добавил Онищенко.

Бывший главный государственный санитарный врач России выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге «ещё может поправиться».

Как писал NEWS.ru, более 40 заведений на территории Санкт-Петербурга, в том числе бары и кальянные, вошли в «Карту сопротивления». Они выступают против запрета на работу во время новогодних праздников. Их владельцы утверждают, что намерены продолжать функционировать в стандартном режиме, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавируса. Авторы проекта заявили, что в противном случае их ждёт закрытие. Инициатором создания «Карты сопротивления» стал бизнесмен Александр Коновалов. Он заявил, что к проекту подключились около 200 заведений общепита, которые вскоре будут обозначены. По словам предпринимателя, если продолжать работу, есть надежда, что власти прислушаются к бизнесу.

Сначала городские власти ограничили работу заведений в ночное время. Потом вышло постановление, согласно которому бары и рестораны в Петербурге не будут работать с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января заведения будут закрыты полностью.