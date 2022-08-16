Онищенко назвал причины подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге Онищенко: подъем заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан с возвращением студентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в Санкт-Петербурге ковид обнаружили у 3,78 тыс. жителей, за неделю суточное количество зараженных увеличилось на треть. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко среди причин подъема заболеваемости назвал возвращение с каникул школьников и студентов, а также похолодание во второй половине августа, пишут «Невские Новости».

К концу недели в мегаполисы начнут приезжать студенты, школьники вернутся с каникул. Это может продлить срок подъема. Сыграет свою роль и начало учебы в школах и других образовательных учреждениях. Сейчас число людей, у которых подошел срок ревакцинации, увеличивается <...> Нужно решить эту проблему, — заявил эпидемиолог.

Онищенко добавил, что усугубить ситуацию может похолодание во второй половине августа. Он порекомендовал не тянуть с ревакцинацией и сделать сразу две прививки: от гриппа и коронавируса. По его словам, заболевание часто может протекать бессимптомно или в легкой форме, а в реанимацию попадают именно те, кто запустил болезнь. Лучше потратить час на поход в поликлинику, чем потом «выкарабкиваться с того света», подытожил эпидемиолог.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Эксперт отметил, что грипп является более опасным вирусом, чем оспа обезьян. По этой причине ученый призвал не останавливать работу по изучению гриппа.