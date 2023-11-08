«Они заплатят за все!»: Мирошник об убийстве депутата ЛНР Филипоненко Мирошник выразил уверенность в неизбежности наказания для убийц Филипоненко

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Родион Мирошник

Убийство депутата Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко не останется безнаказанным, заявил NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, преступление сеет вокруг «шок и злость, но не страх».

Его убийство сеет вокруг шок и злость, но не страх. Это преступление не останется безнаказанным. Они заплатят за все, — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что достаточно хорошо знал Филипоненко. Они сотрудничали с ним, когда он возглавлял Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР, который готовил материалы для переговоров в Минском формате, опровергающие украинские фейки. Также, по его словам, они планировали встретиться с ним и в день убийства.

Он был прямой, настоящий, человек идущий с тобой в одном строю. И погиб как солдат, от выходки подлого и боязливого противника. Смерть его застала в тот момент когда он уже сменил генеральские погоны на депутатский мандат, но реализоваться на этом поприще уже не успел, — говорит посол.

О гибели политика стало известно 8 ноября. Его автомобиль взорвался около дома. Сын погибшего сообщил, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.