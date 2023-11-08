Убийство депутата Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко не останется безнаказанным, заявил NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, преступление сеет вокруг «шок и злость, но не страх».
Его убийство сеет вокруг шок и злость, но не страх. Это преступление не останется безнаказанным. Они заплатят за все, — сказал Мирошник.
Дипломат отметил, что достаточно хорошо знал Филипоненко. Они сотрудничали с ним, когда он возглавлял Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР, который готовил материалы для переговоров в Минском формате, опровергающие украинские фейки. Также, по его словам, они планировали встретиться с ним и в день убийства.
Он был прямой, настоящий, человек идущий с тобой в одном строю. И погиб как солдат, от выходки подлого и боязливого противника. Смерть его застала в тот момент когда он уже сменил генеральские погоны на депутатский мандат, но реализоваться на этом поприще уже не успел, — говорит посол.
О гибели политика стало известно 8 ноября. Его автомобиль взорвался около дома. Сын погибшего сообщил, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.