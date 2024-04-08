«Они врут следствию»: соседка описала семью «башкирского стрелка» Соседи обвинили во лжи семью «башкирского стрелка» Галустяна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья устроившего стрельбу к кафе города Ишимбая в Башкирии очень наглая, сообщила NEWS.ru их соседка. По ее словам, ее члены постоянно врут и ведут себя, как им вздумается.

Я знаю лично всю семью армянского парня, который убил Даниила. Они очень наглые, постоянно врут и ведут себя как им вздумается. Думаю, они и сейчас врут следствию в ходе расследования, — рассказала женщина.

В минувшую субботу, 6 апреля, в Следственном комитете Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в местном кафе. Как отмечается, там произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. Во время нее один из участников выстрелил в другого и скрылся с места происшествия.

По данным KP.RU, пострадавшим оказался 23-летний местный житель Даниил Р. Позже он скончался в реанимации. 36-летний подозреваемый Марзпетуни Галустян объявлен в федеральный розыск.

Ранее в Улан-Удэ местный житель напал на охранника, запретившего ему курить в боулинг-клубе. По данным следствия, 41-летнего посетителя с сигаретой просили пройти в специальное помещение для курения, однако мужчина отказался. Его выпроводили к гардеробу, получив верхнюю одежду, он выхватил нож, вонзил его в голову охранника, а затем сбежал. Его задержали росгвардейцы.