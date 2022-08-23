«Они тоже люди»: жительницы Екатеринбурга подрались из-за расовой ненависти Жительница Екатеринбурга полезла в драку, защищая темнокожих

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга набросилась с оскорблениями на темнокожих граждан, но получила отпор от неравнодушной горожанки, передает URA.RU. Последняя стала оскорблять женщину в ответ и полезла в драку. Этот случай на видео запечатлел один из свидетелей потасовки.

Тебя что не устраивает? Я тоже тебя не устраиваю?! Они у нас в России живут, они тоже люди! — стала кричать заступница.

Инцидент произошел 21 августа в одном из центральных районов Екатеринбурга. Как сообщил друг одного из оскорбленных темнокожих парней, женщина в нетрезвом виде оскорбляла компанию и обвиняла их в шпионаже против России. Те от растерянности даже не смогли отреагировать.

Мы с моим другом вышли из клуба и направились в сторону остановки «Чкалова». Спустя десять минут к нам подошла женщина в нетрезвом состоянии и начала оскорблять моего друга, прося покинуть страну. Вдобавок она назвала его шпионом Байдена, якобы он тайный агент, — рассказал он.

Когда за группу вступилась горожанка, то пристававшая к ним женщина успокоилась и постаралась уйти от конфликта, отметил собеседник издания. Его темнокожий друг остался «немного в шоке», заявление в полицию писать не будет.

Ранее петербургские полицейские задержали местного жителя Никиту Устюжанина, назвавшего темнокожую модель из Руанды Стеллу Казийаке обезьяной. В День России, 12 июня, Устюжанин начал приставать к девушке в полупустом автобусе с предложением сделать совместное фото. Девушка отказала молодому человеку, после чего начала снимать происходящее на телефон. Мужчина стал вести себя агрессивно, обозвав ее «чунга-чангой», и не давал встать с места.