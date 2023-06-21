«Они придурковатые»: очевидец о наезде лошади на ребенка в Анапе Свидетельница наезда лошади на ребенка в Анапе рассказала о безнаказанности заводчика

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Владелец лошади, которая сбила в Анапе восьмилетнего ребенка, никак не занимается воспитанием своей скотины, заявила в комментарии NEWS.ru свидетельница происшествия Мария. Местная жительница отметила, что животные, которых хозяин кобылы держит на спортивной базе, и ранее приводили к травмам у туристов, но до сих пор заводчик никак не отвечал за это.

Эта лошадь со спортивной базы. У них на конюшне половина лошадей придурковатые, потому что ими не занимаются. До этого уже были случаи, когда люди себе руки ломали, расшибали лицо, но ответственности хозяин никакой не нес. И вчера тоже эта лошадь сорвалась, понеслась по пешеходной зоне. Сбила мальчика, понятное дело, были и крики, и слезы, еще бы, она прямо по нему пробежала, — рассказала Мария.

Полиция начала проверку по факту наезда животного. На опубликованном в Сети видео видно, что лошадь сбила ребенка с ног в узком проходе. Мальчик возвращался с пляжа со своей мамой.

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