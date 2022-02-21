«Они не чужие»: курские волонтёры рассказали о состоянии беженцев из ЛДНР

Беженцы из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не являются для россиян «чужими людьми, им здесь всегда рады», заявила NEWS.ru курский волонтёр София Булавинова. По её словам, она встретила первую группу граждан из ЛДНР 20 февраля на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины.

У меня есть много друзей и знакомых из Донецкой и Луганской республик, поэтому, когда я узнала, что есть такая возможность помочь людям — я ни на секунду не задумывалась. Я боюсь представить, что эти люди сейчас переживают, они совершенно не понимают, что делать в данной ситуации. <...> Им здесь всегда рады, что они не чужие. <...> Мы с волонтёрами помогали выгружать им вещи из вагонов и потом отправлялись вместе с ними в детские лагеря, базы, на которых они будут временно проживать, — рассказала Булавинова.

Одними из первых в Курскую область прибыли воспитанники одного из детских домов Донбасса, рассказала NEWS.ru волонтёр, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Курского государственного университета (КГУ) Екатерина Нелепина. Спикер отметила, что «у каждого ребёнка есть тёплая одежда, рюкзачок с личными вещами, у медсестры есть медикаменты и личное дело на каждого ребёнка».

Если говорить о других категориях граждан, то, например, пожилые люди [приехали] разного достатка. Но у всех тёплая одежда, рюкзак, чемодан. Я видела двух женщин с собачками, с кошкой в клетке. Вещей не много, примерно так, чтоб можно было унести в двух руках. Маломобильных было много, особенно бабушек с тросточкой — им вызывали инвалидные коляски. Беженцы приехали с надеждой в РФ, подавленного состояния не было. Вчера вечером была усталость, так как они приехали поздно, по автобусам распределяли в 12 часов ночи. Сегодня с утра они даже улыбались, они знали, куда ехали, находились в нормальном состоянии, просили соединить с сотовым оператором, чтобы сообщить родным, где они находятся, — подытожила Нелепина.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.

18 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству выделять средства каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу. Сумма составляет 10 тысяч рублей. Всего ожидается, что в Россию прибудут от 500 до 700 тысяч жителей Донбасса. Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что область уже получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам.

Как заявлял ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, вглубь территории ДНР проникли две диверсионные группы. Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении на Новоазовское.

19 февраля сообщалось, что подконтрольные Киеву силы открыли огонь по району Васильевка, в котором расположены электроподстанция и насосная станция. В результате нанесённых повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов. В результате власти республики объявили ЧС государственного уровня.