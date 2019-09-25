https://static.news.ru/photo/e51e747e-df93-11e9-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение губернатору Хабаровского края, Росприроднадзору и прокуратуре региона. Они требуют приостановить вырубку леса в бассейне озера Амут.

Члены ОНФ установили, что деревья срубают на территории более 100 га якобы в санитарных целях. Однако работы привели к загрязнению одного из самых чистых водоёмов мира — озера Амут.

Фронт также попросил расширить особо охраняемую природную территорию на весь бассейн водосбора озера. Ситуацию на Амуте взяло под контроль региональное отделение ОНФ, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.