Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение губернатору Хабаровского края, Росприроднадзору и прокуратуре региона. Они требуют приостановить вырубку леса в бассейне озера Амут.

Члены ОНФ установили, что деревья срубают на территории более 100 га якобы в санитарных целях. Однако работы привели к загрязнению одного из самых чистых водоёмов мира — озера Амут.

Фронт также попросил расширить особо охраняемую природную территорию на весь бассейн водосбора озера. Ситуацию на Амуте взяло под контроль региональное отделение ОНФ, передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.

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