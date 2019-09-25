Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение губернатору Хабаровского края, Росприроднадзору и прокуратуре региона. Они требуют приостановить вырубку леса в бассейне озера Амут.
Члены ОНФ установили, что деревья срубают на территории более 100 га якобы в санитарных целях. Однако работы привели к загрязнению одного из самых чистых водоёмов мира — озера Амут.
Фронт также попросил расширить особо охраняемую природную территорию на весь бассейн водосбора озера. Ситуацию на Амуте взяло под контроль региональное отделение ОНФ, передаёт «
Ранее News.ru писал, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.