«Она преследует нас!»: в Волгограде змея гонялась за коляской с ребенком Змея преследовала мать с ребенком в волгоградском сквере

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В Волгограде местная жительница рассказала, что на прогулке с ребенком в коляске к ней присоединилась маленькая змея. Как передает V1.RU, рептилию обнаружили в сквере Александры Пахмутовой. Змея гонялась за правым колесом коляски.

Вот такая змейка рядом с нами. Мы едем, катаемся, а она преследует нас. Чуть-чуть я на нее не наступила, — рассказала женщина.

Издание отмечает, что животное похоже на ужеобразного полоза. Биолог Николай Онистратенко пояснил, что этот вид змей безопасен, хоть и славится дурным характером.

Он безобиден, хоть у него и плохой характер: шипит, пугает, может ущипнуть. Единственное, чем грозит его укус, — синяком. Больше вреда от него нет, а только сплошная польза: выедает сусликов, мышей и прочих разносчиков заразы. Я всё время повторяю: не трогайте вы змей, обойдите стороной. Но люди боятся, их можно понять, особенно если дети рядом, — говорит Онистратенко.

Змея заползла в офисное здание в центре Москвы. Уточняется, что змею поймал в ведро сотрудник офиса, куда пробралась рептилия. Рептилия была желтого цвета, полосатая, похожа на питона и длиной около метра. Он отметил, что непонятно, как змея оказалась в помещении, однако, скорее всего, она заползла с улицы.