«Он защищает интересы страны»: Путин высказался о санкциях против Кадырова

https://static.news.ru/photo/77a19326-4069-11eb-89f2-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действует в интересах своего народа и в интересах всей России. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о западных санкциях против чеченского лидера и членов его семьи.

К Путину обратилась журналистка чеченской ГТРК «Вайнах» Мадина Мусаева. Она попросила президента разъяснить, какие цели преследуют те, кто вводит санкции против Кадырова.

Разве только против Кадырова придумывают санкции? Против России в целом. Рамзан Ахматович защищает интересы не только чеченского народа, но и всей страны — поэтому он является целью для Запада. Рамзан Ахматович философски к этому относится. Многие наши соратники даже обижаются на западных партнёров, если против них не вводят санкции, — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна. А вся жизнь Кадырова посвящена Чечне и её народу. Путин выразил надежду, что скоро вся республика будет процветать так же, как Грозный.

10 декабря Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаби.

Как писал NEWS.ru, Кадыров саркастически отреагировал на меры со стороны Запада. Он заявил, что Америка «начала бороться со спортом, жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми». По словам Кадырова, эти санкции — «дебилизм» и ничего абсурднее ещё не случалось в истории человечества.

Общение Владимира Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.