«Он не мэр, а супермен»: кандидат на пост главы Новосибирска зачитал рэп Кандидат на пост мэра Новосибирска записал клип в преддверии выборов

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Директор компании «Сибирский стиль» Вячеслав Ачигечев, претендующий на должность мэра Новосибирска, записал предвыборный клип. В нем он зачитал рэп, в котором отразил проблемы города. Видео появилось на официальной странице Ленинского района Новосибирска в соцсети «ВКонтакте».

Чистый, честный и местный // Посвятит себя народу безвозмездно // Все его слова звучат как манифесты // Кто же тот герой? Уже заждалось кресло. <...> В городе на букву Н // Намотал на хвост проблем // Он не мэр, а супермен // Молодой и современ, — спел Ачигечев.

Известно, что он является музыкантом и возглавляет лейбл AKTRU. Выборы мэра Новосибирска начнутся уже через четыре дня. Градоначальник будет определен после решения специальной комиссии, которая оценит итоги испытаний.

Ранее сообщалось о выборах мэра турецкой Анкары. Действующий глава столицы республики Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать свою должность. По итогам подсчета 41,96% бюллетеней чиновник набрал 58,56% голосов. Его оппонент, кандидат от правящей Партии справедливости и развития, подконтрольной президенту, Тургут Алтынок — 33,63%.