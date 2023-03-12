Омского священника обвинили в чрезмерной любви к детям SHOT: настоятеля омского храма обвинили в педофилии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил об аресте священника храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске 35-летнего Николая Б. По данным канала мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Как пишет SHOT, последний такой случай произошел в прошлом месяце. По информации издания, в данный момент мужчина находится в СИЗО.

SHOT указывает, что священник неоднократно приглашал к себе в гости своего помощника — 12-летнего мальчика. С разрешения матери он оставался у священнослужителя на ночь, поскольку утром им нужно было вместе идти на службу, отмечает канал. По информации SHOT, следователи обвиняют иерея в развратных действиях по отношению к мальчику в те дни. Следствие не исключает, что подобных эпизодов может быть больше, указывает канал.

SHOT отмечает, что в конце января подследственный несколько раз встречался с детьми в одной из школ, где рассказывал им про христианские праздники.

Канал указывает, что недавно священник отказался от всех соцсетей, поскольку они мешают ему работать и, по его словам, в них сидят «безвольные овощи».

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Омска на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двух ее младших братьев. О зверствах отца узнала старшая 19-летняя дочь и в октябре 2022 года обратилась в правоохранительные органы. На тот момент дети уже были изъяты органами опеки, но по причине алкогольной зависимости родителей, а не из-за надругательств со стороны обвиняемого.