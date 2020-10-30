Омский губернатор раскритиковал Минздрав региона после скандала со скорыми

Руководство Минздрава Омской области должно «спуститься на землю» и нарастить мощности лабораторных тестов в регионе, потребовал губернатор Омской области Александр Бурков.
Вы хотя бы психологически людей освободите — они хоть через пять дней результат [тестов] получают, а так вообще никуда не попадают. А до вас никто не может дозвониться, — цитирует пресс-служба обращение Буркова к сотрудникам регионального Минздрава.
Он подчеркнул, что люди не могут сдать анализы, пройти компьютерную томографию и попасть в больницу.
Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, и вам расскажут, — заявил губернатор Омской области.
Неизвестно к кому конкретно были обращены критические замечания чиновника. На совещании в числе прочих находилась глава омского Минздрава Ирина Солдатова.
Губернатор поручил увеличить количество лабораторий, которые смогут тестировать на коронавирусную инфекцию, а также проработать вопрос с работой частных клиник. Жители региона ждут результаты тестов несколько дней, поскольку лаборатории не справляются с объёмами тестирования.
По словам главы региона, в Минздраве Омской области нет системной работы и работы в команде. Губернатор считает, что это происходит из-за чьих-то личных амбиций.
Сохранять режим ручного управления — это неправильно. И то, что у нас люди не попали в больницу — это тоже причина того ручного управления, которое в Минздраве было организовано, — заявил Бурков.
27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.
Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор сменил заместителя министра здравоохранения региона. Вместо Анастасии Маловой был назначен Александр Ахрамович. В правительстве региона не уточнили будет ли уволена прежний замминистра.