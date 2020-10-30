Омский губернатор раскритиковал Минздрав региона после скандала со скорыми

https://static.news.ru/photo/92389a16-1ae6-11eb-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Минздрава Омской области должно «спуститься на землю» и нарастить мощности лабораторных тестов в регионе, потребовал губернатор Омской области Александр Бурков.

Вы хотя бы психологически людей освободите — они хоть через пять дней результат [тестов] получают, а так вообще никуда не попадают. А до вас никто не может дозвониться, — цитирует пресс-служба обращение Буркова к сотрудникам регионального Минздрава.

Он подчеркнул, что люди не могут сдать анализы, пройти компьютерную томографию и попасть в больницу.

Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, и вам расскажут, — заявил губернатор Омской области.

Неизвестно к кому конкретно были обращены критические замечания чиновника. На совещании в числе прочих находилась глава омского Минздрава Ирина Солдатова.

Губернатор поручил увеличить количество лабораторий, которые смогут тестировать на коронавирусную инфекцию, а также проработать вопрос с работой частных клиник. Жители региона ждут результаты тестов несколько дней, поскольку лаборатории не справляются с объёмами тестирования.

По словам главы региона, в Минздраве Омской области нет системной работы и работы в команде. Губернатор считает, что это происходит из-за чьих-то личных амбиций.

Сохранять режим ручного управления — это неправильно. И то, что у нас люди не попали в больницу — это тоже причина того ручного управления, которое в Минздраве было организовано, — заявил Бурков.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор сменил заместителя министра здравоохранения региона. Вместо Анастасии Маловой был назначен Александр Ахрамович. В правительстве региона не уточнили будет ли уволена прежний замминистра.