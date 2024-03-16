Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии Губернатор в Омске довез членов УИК на два адреса для надомного голосования

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Виталий Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко довез членов УИК до двух адресов для надомного голосования, о чем рассказал в своем Telegram-канале. На первом пункте их ждала семейная пара, которой не получалось оставить детей, поэтому они попросили привести урну на дом. На втором адресе губернатора и членов УИК встретила ветеран Елена Кудрявцева.

На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Первый выезд - семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот, — рассказал Хоценко.

Позже глава региона в эфире местного 12-го канала вручил призы социальной акции «Выбирай Россию». Среди участников первого дня голосования разыграли миллион рублей, квартиру и автомобиль. После Хоценко вместе с певцом Стасом Михайловым отправился на встречу в фонд «Защитники Отечества». Там они пообщались с ветеранами СВО, матерями и женами участников боевых действий.

15 марта Михайлов спел свои хиты на избирательном участке в Омске. Там же артист проголосовал на президентских выборах.