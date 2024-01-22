В Омске заметили пенсионерку, очищавшую дорогу от наледи «Подъем»: власти Омска призвали не поощрять пенсионерку, чистящую дорогу от льда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Омске заметили пожилую женщину, чистящую пешеходный переход на улице 50 лет Октября от наледи. Об этом написал житель города в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте». При этом в администрации города заявили, что бригада коммунальщиков уже выехала на место и убрала территорию, поэтому поощрять инициативную гражданку не планируют, сообщило издание «Подъем».

Ул. 50 лет Октября, ост. «Дворец бракосочетания», Нефтяники. Бабушка чистит проход на пешеходом переходе вместо людей, ответственных за уборку и очистку города от снега, — написал пользователь «ВКонтакте» Александр Жарков.

При этом в администрации города не стали опровергать факт уборки женщиной территории, однако заявили, что по указанному адресу уже выехали сотрудники коммунальных служб и провели соответствующие работы.

Сегодня сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» провели уборку данного участка. Уборка дорог в городе ведётся в круглосуточном режиме. Планы составляются, опираясь на внутренний мониторинг дорожной сети и поступающие от омичей сигналы в соцсетях, — цитирует «Подъем» сообщение администрации.

По данным властей, на дорогах работают восемь грейдеров, устраняющих наледь и колейность. На более широких улицах вывоз снега производится позже, по мере освобождения техники. Необходимости участия граждан в уборке наледи и снега нет, добавили в администрации.

Ранее кардиолог Барри Франклин предупредил о смертельной опасности при уборке снега. По данным медика, это занятие потенциально может привести к сердечному приступу, поскольку очень сильно нагружает сердце. При выполнении интенсивных движений лопатой сердце подвергается нагрузке, сравнимой с прохождением стресс-теста, добавил эксперт.