Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В одном из районов Башкирии 26-летнюю мать ограничили в родительских правах, пишет mkset.ru. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она оставила своего легко одетого 2-летнего сына стоять на 27-градусном морозе. Ребенок впал в кому.
Ставропольский край
На Ставрополье некоторые таксопарки начали торговлю фальшивыми пропусками на работу водителем, пишет newstracker.ru. Стоимость суточного пропуска варьируется от 100 до 150 рублей. При этом предприятия не получали их законным способом в местной администрации — на них нет печати мэра. Реальные пропуска выдаются бесплатно и действуют до 30 апреля.
Нижегородская область
В Нижегородском минздраве наличие тараканов и дыр в стенах областной детской клинической больницы объяснили подготовкой к проведению реконструкции здания. Как пишет newsnn.ru, ранее местная жительница в соцсетях пожаловалась на состояние больницы, в которой лежит со своим 2-летним сыном.
Омская область
Омская епархия не намерена ограничивать посещение храмов на Пасху, сообщает gorod55.ru. Несмотря на действующий режим самоизоляции, празднование Пасхи будет организовано в соответствии с богослужебным уставом Русской Православной церкви, сообщили в пресс-службе Омской епархии. Прихожанам лишь рекомендуют соблюдать дистанцию и выполнять санитарные нормы, однако закрывать храмы или ограничивать число людей в них не планируют.
Волгоградская область
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая выполняла работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По версии следствия, предприниматель «сэкономил» более 2 млн рублей при исполнении контракта, пишет портал novostivolgograda.ru. После завершения работ компания-подрядчик получила более 5,5 млн рублей — сумму, оговорённую в контракте. Однако при проверке выяснилось, что фактически фирма крупно сэкономила на ремонте зданий и выполнила его лишь частично.
Татарстан
Автосалон экс-депутата Казгордумы Александра Колесова незаконно работал во время пандемии. Как сообщает inkazan.ru, Колесов является бенефициаром автосалона. На сайте самой компании указано, что предприятие является официальным дилером машин марки Mercedes-Benz. Прокуратура уже обратилась в суд.
Приморский край
amur-tiger.ru
Браконьеры убили в Приморье кабанов и тут же попались инспекторам охотнадзора.Как пишет vostokmedia.com, двух человек задержали сотрудники центра «Амурский тигр» совместно со специалистами краевого охотнадзора. Остальные охотники сумели скрыться, сейчас их разыскивают полицейские Кировского РОВД.
Ростовская область
Замки повесили на входах в ростовские храмы, чтобы не впускать верующих. По данным rostovgazeta.ru, власти Ростовской области приняли решение закрыть все храмы до 30 апреля. В Вербное воскресенье многие верующие не стали соблюдать запрет и создали очереди возле храмов. Эта ситуация вызвала возмущение среди местных жителей, а полиция начала проверку.