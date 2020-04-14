Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В одном из районов Башкирии 26-летнюю мать ограничили в родительских правах, пишет mkset.ru . Находясь в состоянии алкогольного опьянения она оставила своего легко одетого 2-летнего сына стоять на 27-градусном морозе. Ребенок впал в кому.

Ставропольский край

На Ставрополье некоторые таксопарки начали торговлю фальшивыми пропусками на работу водителем, пишет newstracker.ru . Стоимость суточного пропуска варьируется от 100 до 150 рублей. При этом предприятия не получали их законным способом в местной администрации — на них нет печати мэра. Реальные пропуска выдаются бесплатно и действуют до 30 апреля.

Нижегородская область

В Нижегородском минздраве наличие тараканов и дыр в стенах областной детской клинической больницы объяснили подготовкой к проведению реконструкции здания. Как пишет newsnn.ru , ранее местная жительница в соцсетях пожаловалась на состояние больницы, в которой лежит со своим 2-летним сыном.

Омская область

Омская епархия не намерена ограничивать посещение храмов на Пасху, сообщает gorod55.ru . Несмотря на действующий режим самоизоляции, празднование Пасхи будет организовано в соответствии с богослужебным уставом Русской Православной церкви, сообщили в пресс-службе Омской епархии. Прихожанам лишь рекомендуют соблюдать дистанцию и выполнять санитарные нормы, однако закрывать храмы или ограничивать число людей в них не планируют.

Волгоградская область

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая выполняла работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По версии следствия, предприниматель «сэкономил» более 2 млн рублей при исполнении контракта, пишет портал novostivolgograda.ru . После завершения работ компания-подрядчик получила более 5,5 млн рублей — сумму, оговорённую в контракте. Однако при проверке выяснилось, что фактически фирма крупно сэкономила на ремонте зданий и выполнила его лишь частично.

Татарстан

Автосалон экс-депутата Казгордумы Александра Колесова незаконно работал во время пандемии. Как сообщает inkazan.ru , Колесов является бенефициаром автосалона. На сайте самой компании указано, что предприятие является официальным дилером машин марки Mercedes-Benz. Прокуратура уже обратилась в суд.

Приморский край

amur-tiger.ru

Браконьеры убили в Приморье кабанов и тут же попались инспекторам охотнадзора.Как пишет vostokmedia.com , двух человек задержали сотрудники центра «Амурский тигр» совместно со специалистами краевого охотнадзора. Остальные охотники сумели скрыться, сейчас их разыскивают полицейские Кировского РОВД.

Ростовская область