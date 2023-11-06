Омские библиотеки выдают книги иноагентов по паспорту В омских библиотеках нашли книги восьми авторов-иноагентов

Библиотеки Омска не стали избавляться от книг авторов-иноагентов, выяснил портал NGS55.ru. Издание обратилось в местный комитет культуры и узнало, что в городских книгохранилищах можно найти произведения восьми писателей, получивших этот статус.

Всего в реестр иноагентов внесены имена 28 авторов. В библиотеках Омска можно найти книги восьми из них: Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Линор Горалик (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Татьяны Сотниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Как отмечает NGS55.ru, книги иноагентов не считаются запрещенными, но выдаются по особым правилам. Так, ими разрешается пользоваться лишь читателям старше 18 лет. Для подтверждения возраста библиотекари просят предъявить паспорт.

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