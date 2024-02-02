ОМОН «разминировал» чемодан с винилом в Ленобласти ОМОН обследовал подозрительный черный ящик в Ленобласти и нашел там пластинки

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Жители деревни Пеники Ломоносовского района Ленинградской области насторожились из-за подозрительного черного чемодана у калитки и обратились в экстренные службы. Как сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны, на место происшествия прибыли специалисты группы разминирования ОМОНа. Они вскрыли чемодан и обнаружили в нем виниловые грампластинки.

Прибывшие на Южную улицу сотрудники группы разминирования ОМОНа «Бастион» ГУ Росгвардии в результате осмотра установили, что в перемотанном скотчем чемодане находятся старые виниловые грампластинки, опасных предметов не обнаружено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские саперы используют инновационный метод разминирования в зоне СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он позволяет уничтожать заложенные противником взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы без риска для жизни военнослужащих.

Суть метода состоит в том, что сначала оператор БПЛА обнаруживает взрывоопасный предмет и определяет его тип. Затем к дрону крепится тротиловый заряд с огнепроводной трубкой, длина которой рассчитывается соответственно расстоянию полета БПЛА до мины или боеприпаса и обратно. Дрон относит заряд к взрывоопасному предмету, сбрасывает его и отлетает на безопасное расстояние. После этого происходит подрыв боеприпаса, а БПЛА возвращается к оператору.