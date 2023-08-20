Омичка разбилась в ДТП, пытаясь доехать до совершившего суицид мужа SHOT: в Омске женщина разбилась в ДТП по дороге до совершившего суицид мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске водительница Honda Torneo погибла в результате столкновения с автомобилем марки Hyundai, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, четверо пассажиров Hyundai, включая водителя, выжили, но получили серьезные травмы. В публикации говорится, что в тот день муж женщины покончил с собой, и она спешила к месту трагедии.

По данным SHOT, смертельная авария произошла накануне в Омске. 28-летняя местная жительница направлялась на автомобиле к трупу своего мужа. Она врезалась в Hyundai при выезде с дворовой площадки дома. Известно, что у погибших остался полуторагодовалый сын, а сами они работали остеопатами и мануальными терапевтами.

Ранее сообщалось, что четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель» в Уфе. По данным МЧС, один человек также получил тяжелые ранения, он был госпитализирован. Причины произошедшего не называются.

Накануне сообщалось, что школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате происшествия пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).