Омичи вызволили из теплового узла замурованного коммунальщиками пса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске местные жители вызволили из теплового узла многоквартирного дома пса, которого там замуровали коммунальщики. Это в своем Telegram-канале подтвердил мэр Омска Сергей Шелест.

На Моторной, 11 при замене труб отопления была ограничена свобода уличной собаки. Спешу сообщить что животное вызволено из внезапного плена. Сейчас бригада Тепловой компании дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Ни одно живое существо не пострадает. Этот вопрос находится на моем личном контроле, — написал Шелест.

В начале ноября в Санкт-Петербурге спасатели были вынуждены проделать дыру в стене подъезда многоэтажки, чтобы спасти свалившегося в вентиляционную шахту кота. Инцидент произошел в парадной дома № 27 на Таллинской улице. В извлечении животного основное участие принимала сотрудница, которая призналась, что ее трясет от происходящего. Хозяева поясняли, что, исследуя жилище, кот забрался в вентиляцию, пополз по трубам и провалился.

До этого в Москве волонтеры вытащили ворона из вентиляции в квартире. Птица застряла в вентиляционной системе и при этом запуталась в проводах. Спасатели сфотографировались с вороном и отпустили его через открытое окно.