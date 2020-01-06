https://static.news.ru/photo/b526a8ea-3227-11ea-9af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsomsk55/vk.com

В среду, 8 января, в ГУ МЧС России по Омской области поступила жалоба от жителей на химический запах в воздухе.

Для оценки возникшей в городе ситуации специалисты направили в два района передвижную лабораторию. Оказалось, что в омском воздухе наблюдается превышение значений предельно допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, а также этилбензола — в 2,7.

Представители пресс-службы регионального МЧС заверили, что ситуация находится под контролем. Содержания ни одного из веществ, превышающего норму в 10 и более раз, не зафиксировано.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на постах государственной наблюдательной сети не зафиксировано, — приводит сообщение от пресс-службы МЧС по Омской области «12 Канал. Омск».

Местным жителям посоветовали без серьёзного повода не выходить на улицу и при возможности воспользоваться увлажнителями воздуха.

Ранее NEWS.ru передавал, что Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к компенсационным мероприятиям в рамках эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в крупных промцентрах. Документ размещён на сайте кабмина.