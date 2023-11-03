Омич убил и ограбил бабушку и прабабушку, а ворованное потратил на девушку В Омске задержан подозреваемый в убийстве своих бабушки и прабабушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух пенсионерок, им оказался 23-летний внук погибших, сообщили в региональном СУ СК России. По версии следствия, задержанный задушил и ограбил родственниц, а похищенные средства потратил на девушку.

В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативных мероприятий был установлен и сегодня задержан подозреваемый, которым оказался 23-летний внук потерпевших, — говорится на сайте ведомства.

Следователи считают, что 25 октября подозреваемый, зная о денежных сбережениях прабабушки, приехал к ней в деревню Сягаевка. Там 87-летней женщине помогала по хозяйству ее 65-летняя дочь. Мужчина убил родственниц и украл 500 тысяч рублей, которые позже потратил на свои нужды. РИА Новости пишет, что злоумышленник награбленное потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки.

Правоохранители обнаружили и изъяли вещдоки с места преступления. Проведены экспертизы, результаты которых подтвердили причастность молодого человека к преступлению.

Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование взято под контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.