Омич поджег гараж с двумя малярами из-за конфликта на дороге

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В Омске 27-летний местный житель поджег гараж, в котором находились два маляра, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Позже выяснилось, что поджигатель таким образом хотел отомстить мужчине, которому ранее принадлежал этот гараж, но он не знал, что хозяева у недвижимости сменились. До этого у злоумышленника состоялся конфликт с упомянутым гражданином на дороге.

Сотрудники уголовного розыска установили свидетеля, который видел молодого человека, спешно отъезжавшего на машине от гаража. Им оказался 27-летний омич. Ранее у него был конфликт на дороге с мужчиной, который арендовал этот гараж. Фигурант признался, что совершил поджог с целью отомстить, не зная, что помещением уже продолжительное время пользуются другие люди, — сообщили в УМВД.

Теперь поджигатель ответит за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Известно, что ранее он уже был судим за побои и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В октябре в Иланском районе Красноярского края местная жительница сожгла келью священника, пытаясь отомстить ему. Священник заявлял, что злоумышленница является неоязычницей и бесноватой и обязательно совершит попытку убийства еще раз, если останется на свободе.