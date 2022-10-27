Омич с ножом напал на 81-летнюю пенсионерку и ограбил ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске мужчина совершил жесткое нападение на пенсионерку — он несколько раз ударил 81-летнюю женщину ножом, обокрал и сбежал, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В настоящий момент пострадавшая находится в реанимации, а преступника разыскивают правоохранительные органы.

Нападение произошло на улице Челюскинцев. Женщина зашла в подъезд, а грабитель — вслед за ней. Mash опубликовал видео с камер наблюдения. По кадрам видно, что мужчина избил пенсионерку и несколько раз ударил ее предметом, похожим на нож. Она пыталась отбиться пакетом, но сделать ей этого не удалось. От ударов она упала на живот.

Преступник забрал кошелек и сумку. После нападения он сбежал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем».

Ранее сообщалось, что житель Калининградской области по имени Александр пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и начал кидать в окна камнями, один из булыжников попал в затылок десятилетнему сыну пары. Об этом писал Telegram-канал Amber Mash. Мальчика прооперировали, ему в голову вставили пластину. Против отца возбуждено уголовное дело.

По информации канала, проблемы в семье начались 12 лет назад.