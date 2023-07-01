Омбудсмен взяла на контроль дело девочки, попросившей в ТВ-эфире о помощи Омбудсмен Раснянская: девочка, подавшая сигнал о помощи в ТВ-эфире, находится в безопасности

Фото: shutterstock.com

Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская в комментарии порталу «Подъем» сообщила, что взяла под контроль дело девочки, которая в интервью Первому каналу о ситуации в семье украдкой попросила о помощи в ситуации домашнего насилия. По словам Раснянской, девочка и ее младшая сестра сейчас находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Ситуация на личном контроле. В поле зрения семья с 2020 года в связи с взаимоотношениями бывших супругов. В настоящее время мною организована проверка. Основное — дети в настоящее время в безопасности и чувствуют себя хорошо, — сказала омбудсмен.

В эфире передачи «Мужское/Женское» девочка рассказывала съемочной группе, как любит свою мать и сестру, а параллельно показывала из-за спины руку, сжимала и разжимала в кулаке большой палец — это международный знак, означающий просьбу о помощи, когда человек находится в ситуации насилия.

Проверку начало и управление СКР. Телеведущая Юлия Барановская отметила, что редакция обратила внимание на жест, но не стала акцентировать на нем внимание в ходе съемок выпуска. После выхода снятой передачи в эфир редакция обратилась в Следком.

Девочка живет с матерью, которая с 2020 года путем скандалов решает вопрос об опеке над детьми с бывшим мужем. Родители экс-супруга пытаются выписать из недвижимости бывшую сноху.