Омбудсмен взял под контроль случай отравления в детсаду под Екатеринбургом

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков взял под контроль отравление в детском саду в Верхней Пышме, сообщает «Газета.Ru». По его словам, никто из родителей пострадавших детей лично пока не обратился, а жалоб на питание в детском саду раньше не было.

Ситуация с такими проблемами имеет место быть, но она не носит системного характера. Не сказать, что всё у нас хорошо, бывает. Но это не системный вопрос. Сегодня вопросы питания стоят достаточно серьёзно, и когда случаются такие ситуации — мы их серьезно рассматриваем. Обращений никаких к нам не было, только информация в информационной ленте, — сказал Мороков.

Он добавил, что в ситуации разбирается Роспотребнадзор, а в рамках своих полномочий омбудсмен пообещал рассмотреть, как выстроена организация питания вообще. Также Мороков сообщил, что с оценкой ситуации спешить не стоит.

Ранее родители воспитанников детского сада в Верхней Пышме Свердловской области пожаловались на перловую кашу чёрного цвета, после которой у детей появились симптомы отравления. В свою очередь руководство садика утверждает, что каша была не чёрная, а синяя, цвет появился из-за плохо промытой крупы. Как рассказала мама одного из воспитанников Светлана, группу всё закрыли на карантин с диагнозом «острая кишечная инфекция».