Омбудсмен высказался об уральской матери, чей сын гулял по снегу без обуви Омбудсмен Мороков: заставившую сына ходить по снегу без обуви мать проверит МВД

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Действие матери, заставившей сына в одних носках выйти на улицу в холодную погоду, проверят правоохранители, рассказал NEWS.ru детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Он предположил, что женщина таким образом пыталась «воспитывать» ребенка.

Правоохранители занимаются ситуацией, дадут правовую оценку. Мы тоже взяли тему, работаем с комиссией по делам несовершеннолетних, рассмотрим в первую очередь социально-педагогический аспект проблемы. Судя по всему, это был некий факт «воспитательной работы», вместе с комиссией изучим причины и условия, что привело к такому решению матери, — добавил Мороков.

Собеседник подчеркнул, что по итогам консультаций будут сформированы рекомендации в адрес матери, а также для образовательных организаций, ведущих воспитательную работу с подобными родителями.

Сформируем рекомендации в адрес мамы и образовательной организации, которая работает в направлении воспитательной работы. Надо разобраться, почему так произошло, это главное, — подытожил Мороков.

Ранее портал E1 сообщил, что жительница Екатеринбурга вывела сына на мороз в одних носках. По его информации, женщина таким образом хотела воспитать сына. Со слов очевидцев, она кричала, что мальчик слишком долго гулял с собакой, у которой замерзли лапы.

Очевидцы также отметили, что ребенок плакал. По их словам, он жаловался, что «ноги отпадут». На это женщина отвечала, что он просто заболеет. Издание отметило, что мать с сыном прошли примерно 15 метров около дома, после чего вернулись домой. Местные жители уже обратились в органы опеки.