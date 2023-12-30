Омбудсмен уточнила информацию по погибшим и пострадавшим детям в Белгороде Львова-Белова: в результате атаки на Белгород пострадали 17 детей

Фото: МЧС РФ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород пострадали 17 детей, сообщила в Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Еще один несовершеннолетний погиб, уточнила она. В больнице, куда привезли раненых детей, работает омбудсмен по Белгородской области Галина Пятых.

По информации на данный момент, четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь. <...> При необходимости детей направят в федеральные клиники. Подтверждены данные о гибели одного ребенка. Соболезную его близким. И всем пострадавшим, — сообщила Львова-Белова.

Омбудсмен также сообщила о готовности травматологов из ДНР помочь белгородским коллегам. У них имеется большой опыт работы с минно-взрывными травмами, добавила она.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок назвал удар по Белгороду самым мощным за время спецоперации. Он напомнил, что по меньшей мере в результате ЧП пострадали 57 человек, некоторые из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, погибли 13 жителей Белгорода. Президент РФ Владимир Путин уже получил доклад о произошедшем.