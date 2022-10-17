Омбудсмен рассказала об адаптации в Подмосковье 9 тысяч детей из Донбасса Омбудсмен Мишонова: прибывшим в Подмосковье из Донбасса детям помогут с русским языком

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Подмосковье прибыли уже около девяти тысяч детей из регионов Донбасса и в настоящее время проводится всевозможная работа, направленная на помощь в их адаптации, рассказала ИА SM.News уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам детского омбудсмена, некоторые прибывшие в регион дети с очень непростой судьбой, поэтому не всегда могут идти в унисон с другими сверстниками. Мишонова призналась, что не представляет, как сейчас можно оставаться в стороне, и заверила, что все дети идут учиться в подмосковные школы, детские сады, училища и институты, где проводится работа, направленная на их адаптацию.

Наши учителя были подготовлены и с этими детьми отдельно работают. Особенно внимание уделяется русскому языку. Как вы понимаете, в этом тоже есть проблема. Здесь все идут навстречу. Кроме того, с детьми работают психологи для лучшей адаптации к нашим условиям, — пояснила Мишонова.

Чиновница добавила, что в настоящий момент на территории Московской области в общей сложности находится уже порядка 37 тысяч жителей Донбасса, из них полторы тысячи размещены в подмосковных временных пунктах. Она отметила, что за всё это время к ней не было ни одного обращения, что была какая-то сложная ситуация, власти всем готовы помогать.

В октябре в Подмосковье доставили свыше 50 детей-сирот из Донбасса, которые затем были распределены в региональные семейные центры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретил детей на аэродроме Чкаловский. По его словам, в подмосковных семейных центрах проживает уже 800 детей из Донбасса, из которых 30 нашли семьи.